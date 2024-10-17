В селе Кантышево Ингушетии построено новое кладбище на средства фонда Микаила Гуцериева «Возрождение»

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, всего в селе было два кладбища, одно закрыли в связи с отсутствием мест для захоронения, а второе, переполненное, находится на грани закрытия. Ощущалась острая необходимость в открытии нового кладбища, под которое была выделена территория в 8 га. Но дело не двигалось. Благодаря инициативе Главы региона Махмуда-Али Калиматова и финансовой поддержке мецената Микаила Гуцериева работа закипела. В короткие сроки объект был завершен.

Добротное кладбище с тремя асфальтированными въездами и 25 парковочными местами, украшенными арабской вязью центральными воротами, беседкой и переносным зонтом, благоустроенной территорией с тротуарами радует местных жителей.

Кроме того, оборудовано специальное помещение для хранения инвентаря: пяти сенокосилок, граблей, вил, лопат, тачек, шлангов, различных емкостей, плащей, перчаток, ведер и многого другого.

Старейшины села от имени его жителей выразили огромную благодарность всем причастным к этому богоугодному делу.