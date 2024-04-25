В селе Нестеровское Ингушетии ликвидируют возгорание на мусорном полигоне

«В настоящее время представители регионального Минприроды находятся на месте пожара. Тушение производится силами регионального оператора ООО «Экосистема» и сотрудниками районной администрации», — рассказал собеседник.

Отмечается, что сведения о пожаре на полигоне направлены в Северо-Кавказское управление Росприроднадзора по Ингушетии для принятия необходимых мер, потому как министерство не обладает надзорными полномочиями в отношении вышеуказанного объекта.

Ранее наше издание информировало о том, что последствия данного возгорания распространились на довольно обширную территорию: здоровье населения поселка Восточный и города Сунжи оказалось под угрозой в связи с воздействием угарного дыма, не говоря уже о загрязнении атмосферы.