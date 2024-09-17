В селе Нестеровское пройдут мероприятия к столетию ингушской государственности

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации Сунженского района, директор учреждения культуры Айшат Матиева обещает, что запланированные события будут яркими и насыщенными. Празднование включает в себя множество активностей: концертная программа, выставки народного творчества и мастер-классы по традиционным ремеслам.

Помимо всего прочего, планируется создание интерактивных зон, где гости смогут окунуться в атмосферу ингушских традиций. Будут презентованы театрализованные представления, отражающие обычаи и традиции народа, что, несомненно, привлечет внимание зрителей всех возрастов. Важное место займут выставки, демонстрирующие богатство ингушской культуры, включая изделия народных ремесел.

Приятным бонусом станет гастрономическая часть с дегустацией ингушских блюд, что позволит участникам ощутить атмосферу культурного разнообразия.

«Хочу отметить внимание на значении вовлечения школьников и студентов в организацию и проведение мероприятий и предлагаю организовать конкурсы для них, это позволит молодежи более глубоко изучить историю ингушского народа и его культурное наследие. Таким образом, участники смогут не только проявить свои творческие способности, но и внести важный вклад в празднование 100-летия», — подчеркнул на выездном совещании начальник социального отдела администрации Сунженского муниципального района Ибрагим Гулиев.

Отмечается, что мероприятия пройдут в Доме культуры с. п. Нестеровское, где любой желающий сможет принять участие в них.