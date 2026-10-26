В селе Плиево Ингушетии при пожаре в магазине спасли человека

Возгорание возникло в одноэтажном магазине смешанных товаров, расположенном на улице Плиева. В результате оперативных действий пожарных удалось спасти одного человека.

«Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 08:17 по московскому времени. К моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое горение. Площадь пожара составила 420 кв. метров», — пояснил собеседник.

К ликвидации последствий привлекались силы четырёх пожарно-спасательных частей и оперативную группу ГУ МЧС. Также на месте происшествия работала бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции и других экстренных служб.

Всего в тушении участвовали 32 человека и девять единиц техники, в том числе от МЧС России — 23 человека и шесть единиц техники.

Отмечается, что причина случившегося и размер причинённого ущерба в настоящее время устанавливаются специалистами.