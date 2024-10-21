В селе Пседах Ингушетии состоялось открытие мечети на 3 тыс. человек 

В сборе средств для возведения мечети, как отмечается, принимали активное участие сельчане, также значительную поддержку оказали Глава республики Махмуд-Али Калиматов и основатель группы «Сафмар», меценат Микаил Гуцериев, что способствовало успешной реализации этого важного проекта.

Руководитель субъекта в своем Telegram-канале написал, что теперь созданы все необходимые условия для обеспечения комфорта и безопасности людей.

Жители села выразили искреннюю благодарность всем, кто принял участие в богоугодном деле.