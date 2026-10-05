В селе Сагопши Ингушетии провели санитарную уборку и продолжают ямочный ремонт 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, одновременно в селе продолжается ямочный ремонт автомобильных дорог. Работы ведутся на улицах Исламская и Белхороева.

Цель ремонта: улучшить состояние дорог, повысить безопасность движения и создать более комфортные условия для местных жителей. Ремонт проводится поэтапно, в первую очередь внимание уделяется наиболее изношенным участкам.

Администрация Малгобекского района держит вопросы содержания и ремонта дорог на постоянном контроле. Работы на указанных улицах будут продолжены до полного завершения запланированного комплекса мероприятий.