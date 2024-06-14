В селе Троицкое Ингушетии заменили электротрансформаторы

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, замена трансформатора не только обеспечивает нормальное функционирование электроснабжения в поселении, но и увеличивает его надежность и безопасность.

«Регулярная замена и обслуживание электрооборудования помогает избежать аварийных ситуаций и снизить риск возгорания или перебоев в электроснабжении», — подчеркнули в муниципальном образовании.