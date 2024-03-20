В селе Яндаре Ингушетии прошел республиканский турнир по пауэрлифтингу

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, участниками конкурентных соревнований стали, в том числе, рекордсмены мира, чемпионы мира, Европы, России. Тем ценнее медали хозяев состязаний, которые стали призерами значимого спортивного события.

Так, вторые места заняли Хашагульгов Ахмед, Даурбеков Ахмед, Льянов Амир. Бронза досталась Торшхоеву Магомеду.

Напомним, пауэрлифтинг — это силовой вид спорта, который включает в себя несколько упражнений. Цель спортсмена — взять максимальный вес в каждом упражнении и суммировать результаты.