В сельском поселении Верхние Ачалуки планируют построить дополнительную дамбу для защиты от паводков

Депутат Госдумы Муслим Татриев построит дополнительную дамбу в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района для обеспечения безопасности местного населения в паводкоопасный период, проинформировал корреспондента газеты «Ингушетия» помощник депутата.
Сегодня Муслим Татриев совместно с главой Малгобекского района Абдулхамидом Костоевым и руководителем сельского поселения Верхние Ачалуки Якубом Гогиевым повторно выехали к месту подтопления частных домовладений на территории села.
«По итогам инспекционного выезда был разработан план дальнейших действий. Помимо обсуждения ликвидации последствий происшествия, также была достигнута договоренность о необходимости строительства дополнительного водоёма на данной территории. Финансирование предстоящих работ полностью взял на себя Муслим Татриев», — рассказал собеседник.
По его словам, вышеперечисленные меры позволят предотвратить подобные инциденты в будущем.
Ранее наше издание информировало о том, что прошедшие накануне обильные дожди привели к подтоплению домов и прилегающих участков в вышеуказанном селе. Особенно пострадала улица Ломоносова. ЧП произошло вследствие выхода из строя дамбы, построенной в 2022 году. В связи с этим возникла необходимость искать пути решения сложившейся проблемы.