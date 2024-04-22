В сельском поселении Верхние Ачалуки планируют построить дополнительную дамбу для защиты от паводков

По его словам, вышеперечисленные меры позволят предотвратить подобные инциденты в будущем.

Ранее наше издание информировало о том, что прошедшие накануне обильные дожди привели к подтоплению домов и прилегающих участков в вышеуказанном селе. Особенно пострадала улица Ломоносова. ЧП произошло вследствие выхода из строя дамбы, построенной в 2022 году. В связи с этим возникла необходимость искать пути решения сложившейся проблемы.