В школе Карабулака Ингушетии участники СВО провели «Урок мужества»

Участниками мероприятия стали ветераны Ислам Хамхоев, Ислам Евкуров, Хусейн Дзангиев, Амиран Темирханов, Али Хадзиев и Аслан Осканов. Они поделились с ребятами личным опытом службы, рассказали о боевом товариществе, взаимовыручке и значении воинского долга.

Школьники смогли не только услышать истории из первых уст, но и задать гостям вопросы в открытом формате. Подобные встречи проходят в образовательных учреждениях по всей республике. Ветераны СВО, представители ветеранских организаций и фонда «Защитники Отечества» участвуют в уроках мужества, беседах и памятных мероприятиях, помогая школьникам знакомиться с историями земляков и сохранять связь поколений.

Патриотическая работа ведется и в рамках других инициатив. В частности, в Ингушетии реализуется федеральный проект «Парта Героя»: в образовательных учреждениях республики установлено более 270 таких парт. В 2024–2025 учебном году 220 из них открыли в 134 общеобразовательных организациях.

Кроме того, в школах создали 97 общественных пространств и школьных музеев, посвященных участникам СВО. Эти инициативы помогают сохранять память о героях, знакомить подрастающее поколение с историей своих земляков и воспитывать уважение к людям, чьи судьбы связаны с защитой Отечества.