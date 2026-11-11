В школе села Экажево Ингушетии юным гражданам вручили паспорта 

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы мероприятия, разделить с ребятами значимое событие прибыли начальник социального отдела администрации Назрановского района Мадина Сагова, а также главный специалист «Движения Первых» по организации работы в Назрановском районе Хаваж-Багаудин Гелисханов.

Со стороны гостей прозвучали тёплые пожелания, а сами учащиеся к торжеству подготовили программу с песнями и танцевальными номерами.

Отмечается, что для школьников получение паспорта стало значимым шагом во взрослую жизнь. Кроме того, этот документ — символ их гражданской ответственности.