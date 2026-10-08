В Сочи прошёл турнир по стрельбе из лука памяти известной ингушской альпинистки

Мероприятие было посвящено Году единства народов России и памяти первой среди женщин дважды поднявшейся на Эверест спортсменки. Участников приветствовали депутат Городского Собрания Сочи Константин Чеботарь, начальник управления социальной политики Ильгам Асланов и директор благотворительного фонда Юлия Оприц.

Турнир открыл его организатор, подчеркнув важность сохранения памяти о спортсменке и укрепления дружбы между народами. Ведущей выступила журналистка Кристина Лукьянова, которая появилась перед гостями в образе ингушской амазонки.

В культурной части выступили танцоры Эльберт и Замира Мальсаговы, поэтесса Людмила Соловьёва, а также певица Светлана Сиухина-Невидомская и дуэт «КомпроМисс».

По итогам состязаний первое место заняла команда «Беларусы Сочи» с 15 очками. Вторыми стали представители «Обнимаем Сердцем» (14 баллов), третьими — «Офицеры Сочи» (7 баллов). Кроме них, участвовали делегации от татарской автономии, сибирского землячества, кыргызской диаспоры, донбасского землячества и других объединений.

В завершение запустили «стрелу мира» как знак взаимопонимания и согласия. Турнир стал не только спортивным событием, но и важной площадкой для укрепления межнационального диалога и уважения к выдающимся соотечественникам.