В Сочи прошёл турнир по стрельбе из лука памяти известной ингушской альпинистки

В Сочи завершился турнир по стрельбе из лука «Лаура: Горный вызов», приуроченный к памяти ингушской альпинистки Лейлы Албогачиевой. Соревнования прошли на базе оздоровительного комплекса «Дагомыс», а их организатором выступил глава национально-культурного центра «Вайнах» Аюп Мальсагов.
Мероприятие было посвящено Году единства народов России и памяти первой среди женщин дважды поднявшейся на Эверест спортсменки. Участников приветствовали депутат Городского Собрания Сочи Константин Чеботарь, начальник управления социальной политики Ильгам Асланов и директор благотворительного фонда Юлия Оприц.
Турнир открыл его организатор, подчеркнув важность сохранения памяти о спортсменке и укрепления дружбы между народами. Ведущей выступила журналистка Кристина Лукьянова, которая появилась перед гостями в образе ингушской амазонки.
В культурной части выступили танцоры Эльберт и Замира Мальсаговы, поэтесса Людмила Соловьёва, а также певица Светлана Сиухина-Невидомская и дуэт «КомпроМисс».
По итогам состязаний первое место заняла команда «Беларусы Сочи» с 15 очками. Вторыми стали представители «Обнимаем Сердцем» (14 баллов), третьими — «Офицеры Сочи» (7 баллов). Кроме них, участвовали делегации от татарской автономии, сибирского землячества, кыргызской диаспоры, донбасского землячества и других объединений.
В завершение запустили «стрелу мира» как знак взаимопонимания и согласия. Турнир стал не только спортивным событием, но и важной площадкой для укрепления межнационального диалога и уважения к выдающимся соотечественникам.