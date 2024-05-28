В Сочи провели День ингушского языка

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, мероприятие, приуроченное к 100-летию Ингушской государственности, прошло в Доме молодежи г. Сочи.

Отмечается, что в акции приняли участие ингушские дети, проживающие на территории Краснодарского края. Ребятишки прочитали стихотворения на родном языке и исполнили ингушский гимн.

«Воспитывать уважение и любовь к родному языку, развивать нравственно-патриотическое чувство — главные цели нашего мероприятия», — подчеркнули организаторы.