В Сочи в начале октября откроется выставка «Моя Ингушетия»

Как информировал газету «Ингушетия» Миннаце республики, знакомство с культурным потенциалом региона пройдет в рамках мероприятий, проводимых министерством культуры субъекта, в честь 100-летия образования ингушской государственности. Посетители смогут узнать о традициях, обычаях и народном творчестве ингушского народа через разнообразные экспозиции.

Так, Государственный музей изобразительных искусств представит выставку живописи и коллекцию традиционных ингушских нарядов. Краеведческий музей имени Тугана Мальсагова покажет республику в лицах и документах.

Член Союза художников Ингушетии Лидия Оздоева продемонстрирует картины и изделия из рыбьей кожи, выполненные по уникальной технологии.

Танзила Дзаурова-Гогиева покажет коллекцию традиционных ковров-истингов и воссозданные старинные ингушские музыкальные инструменты. Студия «FYARA» и дизайнеры Зинель Бекова и Ася Саутиева представят костюмы в этностиле из коллекции «Из тьмы веков». Мастер кожевенного дела Хасан Оздоев продемонстрирует доспехи ингушского воина, панно и галантерейные изделия из кожи.

Отмечается, что 5 октября в 18:00 мск пройдет праздничный концерт, посвященный 100-летию ингушской государственности, на котором выступят Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», исполнители песен, а также коллективы и артисты города Сочи.

Выставка и концерт состоятся по адресу: ул. Театральная 2, Зимний театр.