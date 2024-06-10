В столице Ингушетии в рамках марафона «Сила России» состоялся турнир по шахматам 

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, юные поклонники древней игры, воспитанники Мусы Эльжаркиева, в конкурентной борьбе оспаривали призовые места.

«Для ребят-новичков это очень значимый старт, поскольку соревновательные условия, успешно и регулярно проходимые ими, вырабатывают у детей стрессоустойчивость, инстинкты победителей. По итогам, ребята от турнира к турниру просто «растут» как шахматисты», — подчеркнул Муса Эльжаркиев.