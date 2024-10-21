В Сунже Ингушетии появился новый тротуар

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, раньше местные жители вынуждены были двигаться по проезжей части. Во избежание чрезвычайных ситуаций администрация обустроила тротуарную зону, которое берет свое начало на пересечении улицы Богатырева с первым переулком Калинина и доходит до самого конца.

Отмечается, что по запросу муниципалитета подрядная организация предусмотрела устройство переправы, соединяющей тротуар, чтобы людям не приходилось обходить сточный канал.