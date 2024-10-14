В Сунже Ингушетии прошел турнир по воркауту среди школьников

Как информировали газету «Ингушетия» в Минмолтуре республики, организовал состязания Ресурсный центр проекта «Навигаторы детства» совместно с командой проекта «Трезвость v тренде» и при поддержке молодежного ведомства региона.

Победители турнира получили грамоты и памятные подарки за особые достижения, навыки, силу и командный дух.

«Мы гордимся тем, что такое событие объединило молодежь и способствовало популяризации здорового образа жизни», — подчеркнули организаторы турнира.