В Сунже Ингушетии прошел турнир по воркауту среди школьников

На стадионе имени Дьякова в Сунже собрались школьные команды из Сунженского района, чтобы сразиться в таком виде спорта, как воркаут.
Как информировали газету «Ингушетия» в Минмолтуре республики, организовал состязания Ресурсный центр проекта «Навигаторы детства» совместно с командой проекта «Трезвость v тренде» и при поддержке молодежного ведомства региона.
Победители турнира получили грамоты и памятные подарки за особые достижения, навыки, силу и командный дух.
«Мы гордимся тем, что такое событие объединило молодежь и способствовало популяризации здорового образа жизни», — подчеркнули организаторы турнира.