В Сунже Ингушетии провели антиэкстремистскую акцию среди подростков

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи республики, организаторами акции выступили сразу несколько структур: АНО «Молодёжный центр информационной безопасности и профилактики асоциальных явлений», руководитель отдела патриотического воспитания молодежного ведомства региона, сотрудник Антитеррористической комиссии, представители духовенства и Миннаца Ингушетии.

В рамках встречи собравшиеся изучили, каким образом преступники через соцсети втягивают юных людей в деструктивные сообщества. Также были рассмотрены наиболее частые манипулятивные приёмы и то, насколько тяжёлыми бывают их последствия.

Отдельный акцент сделали на распознавании тревожных сигналов, сохранности персональных данных и умении противостоять провокациям. Затронули и тему терпимости, уважительного отношения к людям иных национальностей и вероисповеданий.

Специалисты привели подлинные случаи (в обезличенном виде), проанализировали распространённые схемы вербовки и дали пояснения, как выстроить цифровую гигиену. Разговор дополнили представители духовенства и Миннаца — они раскрыли социальный и ценностный контекст: речь шла о важности традиционных ориентиров и об ответственности за поступки в онлайн-пространстве.

«Подобные совместные форматы дают молодёжи целостное понимание: не только «что представляет угрозу», но и «почему она возникает», а также «как поступить при столкновении с ней», — подчеркнули организаторы мероприятия.