На базе 9-й школы города Сунжи состоялась беседа сотрудников городской администрации с учащимися. В ней участвовали секретарь АТК мэрии Иса Гатиев, секретарь АНК Анжела Чахкиева и Амина Дарсигова, отвечающая за работу комиссии по делам несовершеннолетних. Также на встрече присутствовали представители ПДН.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, общаясь с ребятами, собравшиеся затронули тему того, как не допускать распространения терроризма, экстремизма и наркомании.
Школьникам объяснили, по какой причине терроризм несёт серьёзную опасность для жизни и здоровья граждан, подрывает согласие в обществе и не имеет никаких оправданий.
Отдельный акцент был сделан на том, что важно следить за событиями вокруг себя, не реагировать на провокации и непроверенные сведения, избегать посещения подозрительных сайтов, а также не переводить средства незнакомым лицам.