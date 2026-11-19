Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, общаясь с ребятами, собравшиеся затронули тему того, как не допускать распространения терроризма, экстремизма и наркомании.

Школьникам объяснили, по какой причине терроризм несёт серьёзную опасность для жизни и здоровья граждан, подрывает согласие в обществе и не имеет никаких оправданий.

Отдельный акцент был сделан на том, что важно следить за событиями вокруг себя, не реагировать на провокации и непроверенные сведения, избегать посещения подозрительных сайтов, а также не переводить средства незнакомым лицам.