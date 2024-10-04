В Сунже Ингушетии провели профилактические рейды по неблагополучным семьям

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии, в комиссионном выезде приняли участие представители отдела опеки и попечительства городской администрации.

Отмечается, что в ходе мероприятия члены комиссии провели обследование жилищно-бытовых условий семей, наличия продуктов питания, а также количества посещений детьми образовательных учреждений.

«Неблагополучные семьи, состоящие на учете, находятся под постоянным контролем администрации. Им всячески оказывается необходимая помощь согласно законодательству», — подчеркнули в мэрии.