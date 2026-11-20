Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, профилактическое мероприятие направлено на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности участников дорожного движения.

Отмечается, что в ходе рейда выявлено 18 административных правонарушений, предусмотренных КоАП России: управление транспортным средством без предусмотренных законодательством документов при себе; управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям; управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления и другие нарушения.

По результатам рейдового мероприятия устранены нарушения требований к светопропусканию стекол на 2 транспортных средствах (снята тонировка); вручено 4 требования об устранении выявленных нарушений; задержано 3 транспортных средства.

«Совместная работа по профилактике нарушений ПДД и повышению безопасности дорожного движения на территории города Сунжа будет продолжена», — подчеркнули в мэрии.