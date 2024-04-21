В Сунже начали строить канал для подпитки городского пруда

«Строительство канала имеет важное значение для города. Канал способствует улучшению экологического баланса и обеспечивает постоянный и стабильный источник воды для пруда. Кроме того, он позволяет контролировать уровень воды в пруду, что особенно важно в случае изменения климатических условий или для предотвращения затопления», — сказал собеседник.

На данный момент рабочие занимаются установкой опорных свай. После завершения этого этапа начнётся прокладка основной части канала.

Завершить работы планируют до конца майских праздников.

Напомним, данный пруд восстановили в 2018 году, он был заброшенном состоянии еще с советских времен.