В Сунженском районе Ингушетии провели профилактическое мероприятие с юными спортсменами

Начальник социального отдела администрации Сунженского района Ибрагим Гулиев, помощник главы муниципалитета Тамерлан Наурузов и секретарь КДН Илез Галаев провели информационно-разъяснительную профилактическую беседу с воспитанниками спортивной школы сельского поселения Нестеровское.
Муниципальные служащие обсудили с ребятами важные вопросы, затрагивающие физическую подготовку и личную безопасность. Поднимались на мероприятии темы наркомании, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Акция прошла в формате открытого диалога, сообщили газете «Ингушетия» в администрации района.
Отмечается, что в ходе беседы особое внимание было уделено предупреждению о возможных угрозах со стороны злонамеренных лиц, а также о последствиях, сопряжённых с такими действиями, включая уголовную ответственность.
«Подобные мероприятия способствуют формированию у детей правильных ценностей и принципов, а также укрепляют их гражданскую позицию», — подчеркнули организаторы беседы.