В Сунженском районе Ингушетии провели профилактическое мероприятие с юными спортсменами

Муниципальные служащие обсудили с ребятами важные вопросы, затрагивающие физическую подготовку и личную безопасность. Поднимались на мероприятии темы наркомании, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Акция прошла в формате открытого диалога, сообщили газете «Ингушетия» в администрации района.

Отмечается, что в ходе беседы особое внимание было уделено предупреждению о возможных угрозах со стороны злонамеренных лиц, а также о последствиях, сопряжённых с такими действиями, включая уголовную ответственность.

«Подобные мероприятия способствуют формированию у детей правильных ценностей и принципов, а также укрепляют их гражданскую позицию», — подчеркнули организаторы беседы.