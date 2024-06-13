В Сунженском районе Ингушетии проверили обеспечение безопасности на объектах летнего отдыха детей

Павел Цороев
Фото:
администрация Сунженского района РИ

Межведомственная комиссия под председательством помощника главы администрации Сунженского района Ингушетии Тимерлана Наурузова, при участии представителей силовых структур, проверила объекты летнего отдыха детей на предмет безопасности.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в частности проводился мониторинг пришкольных лагерей, в том числе летнего лагеря круглосуточного пребывания детей «Оздоровительный лагерь им. Комарова», расположенного в сельском поселении Троицкое. 

Отмечается, что в ходе проверки были установлены незначительные недостатки, связанные с антитеррористической защищенностью объектов. 

«Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль, обозначены сроки исполнения», — подчеркнули участники рейда.

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