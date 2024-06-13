В Сунженском районе Ингушетии проверили обеспечение безопасности на объектах летнего отдыха детей

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в частности проводился мониторинг пришкольных лагерей, в том числе летнего лагеря круглосуточного пребывания детей «Оздоровительный лагерь им. Комарова», расположенного в сельском поселении Троицкое.

Отмечается, что в ходе проверки были установлены незначительные недостатки, связанные с антитеррористической защищенностью объектов.

«Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль, обозначены сроки исполнения», — подчеркнули участники рейда.