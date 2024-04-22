В Сурхахах готова к открытию новая амбулатория на 100 посещений в смену

В сельском поселении Сурхахи Назрановского района завершилось строительство новой амбулатории, рассчитанной на 100 посещений в смену. В здании также будет работать стационар дневного пребывания на 8 коек, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.
«Теперь жители посёлка смогут получить необходимые консультации и пройти обследование, не выезжая из села. А медработники смогут оказывать медицинскую помощь пациентам в комфортных условиях», — сказал собеседник.
Контрактная стоимость объекта составила 77,2 млн рублей.
По словам Главы региона Махмуд-Али Калиматова, качественная медицинская помощь становится всё более доступной для жителей сельских поселений республики благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Его цель — модернизация здравоохранения в населённых пунктах.
«Забота о здоровье граждан, совершенствование материально-технической базы медучреждений и повышение квалификации медперсонала — приоритет социальной политики региона», — написал в своем Телеграмм-канале руководитель субъекта.
Отметим, что в 2024 году в республике завершилось строительство ещё одного медицинского объекта — фельдшерско-акушерского пункта в отдалённом сельском поселении Южное. ФАП представляет собой современное медицинское учреждение, которое будет оказывать первичную медицинскую помощь жителям поселения.
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях является важным направлением развития здравоохранения в регионе. Они позволяют обеспечить доступ к медицинской помощи жителям отдалённых районов, где нет возможности обратиться в крупные медицинские центры.
В 2025 году планируется возведение ещё одного фельдшерско-акушерского пункта — в сельском поселении Чемульга.