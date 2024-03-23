В связи с трагедией в Подмосковье в Ингушетии приспустили государственные флаги

Ранее соответствующее поручение дал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, который выразил соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

В республике отменены все массовые и развлекательные мероприятия до особого распоряжения. Тем, кто прямо или косвенно пытается находить оправдание террористам, Махмуд-Али посоветовал посмотреть жуткие кадры расстрела безоружных людей в «Крокус Сити Холл».

Он напомнил, что Ингушетия не раз становилась объектом террористических атак и подчеркнул: «Мы твердо убеждены, что никакого снисхождения к террористам быть не должно».

По последним данным, жертвами теракта в Московской области стали 93 человека. Директор ФСБ России Александр Бортников доложил Президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, осуществивших террористическое нападение.