В текущем году в Ингушетии обновят центр образования для детей с ОВЗ и 5 школ

В текущем году в регионе обновят центр непрерывного образования для детей о с ограниченными возможностями здоровья в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района и 5 школ в Магасе, Назрани, Карабулаке и селе Барсуки Назрановского района, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.
Руководитель субъекта напомнил, что за два года реализации программы, инициированной Президентом России, в субъекте капитально отремонтировано 31 здание.
Важно и то, что одновременно закупается современное оборудование, создается комфортная и мотивирующая к обучению образовательная среда, считает Махмуд-Али Калиматов.
Как ранее информировало наше издание, в минувшем году в рамках программы «Модернизация системы школьного образования» капитальный ремонт проведен в 16 школах. Также в текущем году уже открыто четыре детских сада, всего планируется ввести в эксплуатацию 13 ДОУ.