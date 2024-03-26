В текущем году в Ингушетии обновят центр образования для детей с ОВЗ и 5 школ

Руководитель субъекта напомнил, что за два года реализации программы, инициированной Президентом России, в субъекте капитально отремонтировано 31 здание.

Важно и то, что одновременно закупается современное оборудование, создается комфортная и мотивирующая к обучению образовательная среда, считает Махмуд-Али Калиматов.

Как ранее информировало наше издание, в минувшем году в рамках программы «Модернизация системы школьного образования» капитальный ремонт проведен в 16 школах. Также в текущем году уже открыто четыре детских сада, всего планируется ввести в эксплуатацию 13 ДОУ.