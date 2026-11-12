В текущем году в Ингушетии выросло число жалоб на банки 

На кредитные организации приходится 169 жалоб против 138 годом ранее. Заметнее всего выросло число обращений по потребительскому кредитованию. Основной вклад внесли жалобы на превышение предельного значения полной стоимости кредита — 8 обращений, которых в прошлом году не было вовсе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Также выросли жалобы на мошенничество — с 15 до 23. В основном за счет ограничений операций при попадании клиентов в базу о переводах без согласия: 22 против 14 годом ранее. Впервые появились жалобы, связанные с показателем долговой нагрузки, — 8 обращений.

В сегменте микрофинансовых организаций число жалоб увеличилось незначительно. Основной прирост дали просьбы о перерасчете задолженности и реструктуризация по собственным программам. При этом жалобы на отказ в предоставлении кредитных каникул снизились.

На страховые компании поступило 10 жалоб против 16 годом ранее. Снижение произошло в основном за счет ОСАГО — с 13 до 8 обращений. В том числе не поступило ни одной жалобы на ошибки при оформлении электронного полиса, тогда как годом ранее таких было 6.

«Рост числа обращений связан в том числе с повышением финансовой грамотности жителей и их готовности отстаивать свои права. Люди активнее реагируют на нарушения, особенно в сфере потребительского кредитования и мошенничества. При этом по ряду направлений, например, в страховании, количество жалоб снизилось, что говорит о повышении качества услуг», — отметил руководитель отделения Банка России по Ингушетии Вадим Зайцев.

Напомним, обратиться в Банк России можно через интернет-приемную, чат мобильного приложения «ЦБ онлайн» или по телефону 8-800-300-30-00.