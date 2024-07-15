В трех населенных пунктах Ингушетии частично отключат свет 

Согласно данным «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», подача электроснабжения будет приостановлена в период с 10 до 17 часов по причине необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

«Обращаемся к населению вышеперечисленных населенных пунктов с просьбой проявлять максимальную бдительность и осторожность в указанный промежуток времени при обращении с электрическими приборами во избежание несчастных случаев», — подчеркнули в региональном МЧС.

Отмечается, что для получения дополнительной информации или при возникновении вопросов следует обращаться Единую дежурно-диспетчерскую службу Малгобекского района по телефону 8 (8734) 62-41-81 или же в ЕДДС города Малгобека, набрав номер 8 (8734) 62-44-52.