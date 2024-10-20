В трех населенных пунктах Ингушетии изъяты взрывное устройство и боеприпасы

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, по адресам 4 предполагаемых соучастников гражданина, причастного к совершению особо тяжких преступлений, обнаружены три боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления, кустарно изготовленное взрывное устройство массой более 10 кг и 427 патронов различного калибра к ручному огнестрельному оружию.

Специальные мероприятия проводились сотрудниками центра «Э» МВД и УФСБ по республике при содействии коллег из управления войск национальной гвардии России.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания, в отношении них следственным отделом управления федеральной службы безопасности по региону возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 222.1 УК России.