В выборах Президента России в Ингушетии приняли участие 10 беженцев из Палестины

Он отметил, что 10 жителей сектора Газа вместе с руководителем министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Русланом Мизиевым приехали в Магас, где проголосовали на 303-м избирательном участке на базе Центра образования.

Напомним, с декабря прошлого по январь текущего года республика приняла четыре группы беженцев из сектора Газа — около 130 человек, большинство из которых дети.

«Эти люди оказались в трудной ситуации и нуждаются в поддержке, поэтому власти готовы сделать все возможное, чтобы они смогли начать новую жизнь в Ингушетии», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов, который встречался с беженцами в гостинице «Асса» Назрани, где и размещены прибывшие.

Отметим, что со стороны региональных властей палестинцам оказывается всевозможная помощь и поддержка. Так, дети уже обучаются в школе, расположенной рядом с гостиницей.

В ноябре прошлого года в ходе благотворительной акции, инициированной руководителем субъекта, в республике было собрано более 180 тонн гуманитарной помощи для жителей Палестины.