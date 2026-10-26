Ветерану СВО из Ингушетии помогли с трудоустройством

«За содействием в поиске работы обратился демобилизованный участник СВО Юсуп Келигов. В 2020–2022 годах он служил в Росгвардии, затем был призван на срочную службу в Волгоградской области, после чего заключил контракт для участия в специальной военной операции. Ветеран награждён медалью участника СВО и имеет юридическое образование», — рассказал собеседник.

Социальный координатор сектора по трудоустройству Фатима Бекова помогла заявителю составить резюме, собрать необходимые документы и подобрала подходящую вакансию в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Она также связалась с руководством учреждения для организации дальнейшего трудоустройства.

После успешного собеседования и двухнедельной стажировки Юсуп Келигов был официально принят на работу в МФЦ на должность специалиста. Ветеран в свою очередь поблагодарил Фатиму Бекову и сотрудников филиала фонда «Защитники Отечества» по Ингушетии за оказанное содействие.