Вице-премьеры Ингушетии поздравили экономистов с профессиональным праздником

В ходе мероприятия обсуждались ключевые результаты работы экономического блока: инвестиции в основной капитал по итогам 2025 года достигли 24,6 млрд рублей, что на 3,5 млрд больше, чем годом ранее. Плановый показатель перевыполнен на 16%, сообщили газете «Ингушетия» в кабинете министров региона.

Также было отмечено, что инвестиционный портфель республики включает 26 проектов общей стоимостью более 57 млрд рублей, кроме того, реализуются пять прорывных проектов с 11 подпрограммами на общую сумму 12,3 млрд рублей.

Сотрудники министерства были отмечены почетными грамотами правительства, Минфина и Минэкономразвития за добросовестный труд и высокий профессионализм. Вице-премьеры пожелали специалистам дальнейших успехов.

11 ноября 1765 года Екатерина II подписала указ о создании Императорского Вольного экономического общества. Это была первая в России научная организация, занимавшаяся вопросами хозяйства и просвещения. Именно эта дата легла в основу официального Дня экономиста.