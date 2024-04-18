Владимир Сластелин подвел итоги работы Правительства в 2023 году

Об этом сообщил корреспондент газеты «Ингушетия» с места события.

Председатель правительства рассказал об основных экономических показателях минувшего года, а также о достижениях в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, спорта и других отраслях.

Махмуд-Али Калиматов отметил в своем телеграм-канале, что 2023 год оказался для региона сложным. Однако, несмотря на трудности, экономическая и политическая ситуация в Ингушетии остаётся стабильной.