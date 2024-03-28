Власти Ингушетии выстраивают партнерские отношения с негосударственным сектором образования

«Партнерство позволит выстроить эффективное взаимодействие частных образовательных организаций с органами государственной власти, являясь для регионального Минобрнауки «единым окном» по ведению взаимовыгодного диалога с негосударственным сектором образования», — рассказала газете «Ингушетия» Эсет Бокова.

По ее мнению, учитывая современные вызовы, которые стоят перед системой образования, региональное представительство станет отличной площадкой для консолидации потенциала частных образовательных организаций и открытия новых перспектив по развитию качественного образования в регионе.

«Выразила свою готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству и подчеркнула, что готова оказать со своей стороны необходимую помощь для выстраивания крепких партнерских отношений между ассоциацией, частным образовательным сектором и министерством», — поделилась глава образовательного ведомства региона.