Внеплановые проверки пожарной безопасности АЗС «Роснефти» проходят в Ингушетии 

Отмечается, что мероприятия согласованы с прокуратурой и охватывают всю территорию региона. На сегодняшний день уже проверены объекты в Сунже и Карабулаке.

В ходе выездов особое внимание уделяется ключевым аспектам безопасности: состоянию прилегающей территории и технологического оборудования, работоспособности первичных и стационарных средств противопожарной защиты, соблюдению правил при операциях с топливом, наличию свободных эвакуационных путей и беспрепятственного подъезда для пожарной техники.

При выявлении нарушений представителю юридического лица будет вручено официальное предписание об устранении недостатков в установленный законом срок. Инспекторы проконтролируют исполнение предписания и при необходимости примут меры в рамках действующего законодательства.

«АЗС относится к объектам повышенной опасности. Любое, даже незначительное отступление от требований способно обернуться тяжелыми последствиями. Мы ставим перед собой цель не наказать, а не допустить беды. Именно поэтому внимание уделяется и техническому состоянию объекта, и готовности персонала. Безопасность здесь должна быть безусловным приоритетом», — подчеркнул начальник отделения нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Тамерлан Хамхоев.