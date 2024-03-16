Военнослужащие в зоне СВО пообщались со своими семьями в Назрани по видеосвязи

«Военнослужащие 19-й гвардейской дивизии 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», выполняющие задачи СВО на Запорожском направлении, пообщались с родственниками из города Назрани по видеосвязи», — говорится в сообщении.

Командир взвода БПЛА с позывным «Монгол» считает, что подобные мероприятия «поднимают мотивацию и боевой дух».

Отмечается, что семьи военнослужащих выразили признание защитникам за мужество, героизм и отвагу, которую они проявляют при выполнении боевых задач. Бойцы поблагодарили родных и близких за поддержку и заверили, что все поставленные задачи будут.

«Мы гордимся вами», — коротко прокомментировал событие Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, обращаясь к военнослужащим.