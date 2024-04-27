Вопросы антитеррористической защищенности образовательных организаций обсудили в Ингушетии 

Как было отмечено, в данное время из 242 учреждений процедуру категорирования прошли 235, паспорта безопасности получили — 227, работа продолжается.

Представителями органов власти, правоохранителями и общественниками проводятся встречи с учащимися, направленные на профилактику терроризма и экстремизма. На постоянной основе ведется мониторинг интернет-пространства.

Кроме того, проводится инструктаж сотрудников, осуществляющих охрану объектов образования, персонала учебных заведений по усилению контроля за пропускным режимом, отработки алгоритма действий при возникновении внештатных ситуаций.

На заседании также говорилось о принимаемых мерах по повышению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в предстоящие выходные и праздничные дни.