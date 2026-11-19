Отмечалось, что особенно тревожной выглядит статистика ДТП с участием детей: в текущем году зафиксировано 27 случаев, в которых четверо несовершеннолетних погибли и 31 ребенок получил травмы. Правоохранительные органы сообщили, что за десять месяцев было выявлено 5,3 тысячи случаев управления транспортным средством без водительских прав.

Глава Ингушетии заявил, что административные и уголовные санкции сами по себе не способны кардинально изменить ситуацию, если общество не будет осуждать опасное поведение на дороге. В частности, родители должны осознавать всю серьезность последствий, когда они позволяют несовершеннолетним управлять ТС.

«Когда подросток в 15 лет садится за руль, это создает опасность не только для него самого, но и для всех участников дорожного движения. Родители обязаны понимать, что, давая ребенку возможность управлять машиной, они ставят под угрозу жизни других людей. Никакие семейные связи не могут служить оправданием для нарушения закона», — отметил Махмуд-Али Калиматов, призвав к активному участию в профилактике нарушений старейшин, общественников и религиозных деятелей,

Он подчеркнул необходимость общественного осуждения таких явлений, как вождение в нетрезвом виде и управление автомобилем без прав, обратив также внимание на ответственность владельцев транспортных средств за их техническое состояние.