Вопросы поддержки ветеранов СВО и их семей обсудили в Малгобеке

«В обсуждении приняли участие социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по республике Хамид Кодзоев, председатель районного совета депутатов Малгобекского района Курейш Гулиев и представитель совета депутатов Малгобека Усман Евлоев», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы фонда.

Отдельное внимание уделили обращениям членов семей защитников Отечества, которые в настоящее время требуют рассмотрения и решения на уровне администрации города. В частности, речь шла о благоустройстве улиц и дворов, увековечении памяти погибших бойцов в названиях улиц и учебных заведений, а также установке мемориальных досок и создании Аллеи памяти героев СВО.

По итогам встречи участники договорились взять обозначенные вопросы на контроль и совместно с руководством города и сельских поселений проработать их решение в ближайшее время.