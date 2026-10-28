Вопросы профилактики экстремизма среди осужденных обсудили в Ингушетии 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба ОФСИН по Ингушетии

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции ОФСИН России по республике организовали в Магасе встречу, направленную на повышение эффективности профилактической работы с осужденными. 

Основной задачей мероприятия стало разъяснение лицам, состоящим на учете в УИИ, мер ответственности, предусмотренных законодательством за преступления террористической и экстремистской направленности, также за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Встреча носила межведомственный характер, что позволило всесторонне рассмотреть существующие проблемы, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе отдела ФСИН по республике. 

В мероприятии приняли участие сотрудники региональной уголовно-исполнительной системы, представители правительства, республиканской антитеррористической комиссии, военного комиссариата и духовенства.

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