Вопросы профилактики экстремизма среди осужденных обсудили в Ингушетии 

Основной задачей мероприятия стало разъяснение лицам, состоящим на учете в УИИ, мер ответственности, предусмотренных законодательством за преступления террористической и экстремистской направленности, также за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

Встреча носила межведомственный характер, что позволило всесторонне рассмотреть существующие проблемы, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе отдела ФСИН по республике.

В мероприятии приняли участие сотрудники региональной уголовно-исполнительной системы, представители правительства, республиканской антитеррористической комиссии, военного комиссариата и духовенства.