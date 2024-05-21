Вопросы укрепления пограничной безопасности и развития туризма обсудили в Ингушетии

В частности, речь шла об установке стендов с информацией о действующих на территории Джейрахского района правилах пограничного режима, порядке выдачи пропусков и разрешений на ведение хозяйственной деятельности в погранзоне, обеспечении безопасности на ключевых транспортных узлах республики: железнодорожной станции, автовокзале Назрани и международном аэропорту «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова. Это позволит туристам и гостям заранее ознакомиться с требованиями и обеспечит бесперебойную работу пограничных служб.

«Напомню также, что мы планируем развитие курорта «Армхи». Инвестиции в размере более 13 млрд рублей в модернизацию курорта до 2030 года откроют новые возможности для развития туризма. В связи с этим появилась необходимость изменения пределов пограничной зоны для его расширения», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Важным аспектом заседания стало обсуждение социальной поддержки добровольных дружинников.

«Будем рассматривать возможность предоставления льгот по оплате ЖКУ для тех, кто на добровольных началах защищает границы нашей Родины. Уверен, совместными усилиями мы сможем обеспечить благоприятные условия для развития туризма и укрепления пограничной безопасности, что важно для процветания Ингушетии и благополучия ее жителей», — подчеркнул Глава региона.