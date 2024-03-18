Воспитанник академии гимнастики Ингушетии стал вторым на соревнованиях в Ставропольском крае

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в состязаниях по спортивной гимнастике приняли участие более 200 спортсменов из 15 регионов страны, таких как Краснодар, Нальчик, Волгоград, Махачкала, Донецк, Каменск-Шахтинский, Ставрополь, Тырныауз, Белгород, Ессентуки, Майкоп и др.

Отмечается, что Аслан Евлоев выступал по программе первого юношеского разряда и успешно выполнил его, впереди подготовка к выполнению взрослого разряда. Тренируется спортсмен под руководством опытного наставника Абдул-Малика Барахоева.