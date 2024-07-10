Возобновлено авиасообщение Ингушетии с Карелией 

Из Петрозаводска в Ингушетию вылетел первый самолет. Летние полеты из Карелии в республику возобновлены, написал в своем Telegram-канале Глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«Это событие станет стимулом для дальнейшего развития туризма в Ингушетии и поможет открыть новые горизонты для путешественников. Конечно, это также будет способствовать развитию экономических связей между регионами», — отметил руководитель субъекта.
Он добавил, что авиарейсы по маршруту «Петрозаводск — Магас» будут осуществляться до 28 августа по средам. Перевозками занимается авиакомпания «Северсталь».
Ранее сообщалось, что летом 2023 года авиарейсы из Карелии в Ингушетию пользовались высоким спросом у туристов.