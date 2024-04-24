Всероссийскую акцию «Сад Памяти» в 2024 году власти Ингушетии посвятят обороне Ленинграда

По словам Главы региона Махмуд-Али Калиматова, с этим городом связана самая трагическая страница в истории Великой Отечественной войны.

«Свой вклад в спасение ленинградцев внесли и ингуши. 30 уроженцев Ингушетии воевали в военных частях, входящих в состав Ленинградского фронта, семерым из них была присвоена награда — медаль «За оборону Ленинграда». Одна из них — наша знаменитая землячка Асият Тутаева. С самых первых дней войны она служила на Ленинградском фронте, а затем и на 1-ом Украинском. Военврачу второго ранга Асият Тутаевой было присвоено воинское звание майора медицинской службы. А 29 октября 1944 года она в числе других медработников попала в плен и была повешена фашистами у села Колодино Тернопольской области», — написал в своем Телеграмм-канале руководитель субъекта, отметив, что «в память об этих мужественных людях, не жалевших своих жизней в борьбе против фашизма, в городе Воинской славы Малгобеке будет посажено 500 саженцев клена и ясени».

Блокада Ленинграда — одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Она началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. В ходе блокады город был отрезан от остальной страны и подвергался регулярным артобстрелам и авианалётам. За время блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, а полностью снята 27 января 1944 года.