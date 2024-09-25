Встреча с автором романа «Заснувшая вода» пройдет в ЦКР Ингушетии

В Магасе на базе Центра культурного развития состоится встреча с автором книги «Заснувшая вода» Миланой Тангиевой, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения.
«Данное мероприятие являет собой прекрасную возможность пообщаться с писательницей и узнать об основных аспектах, затронутых в ее новой книге», — рассказал собеседник нашего издания.
По его словам, в рамках встречи посетителям расскажут об истории создания произведения, также предусмотрено обсуждение романа.
Помимо прочего, желающие смогут приобрести экземпляр книги с автографом Миланы Тангиевой.
Отмечается, что мероприятие состоится 27 сентября текущего года. Начало намечено на 15 часов.