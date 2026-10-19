Юные дзюдоисты из Назрани стали победителями и призерами турнира Judo Stars 2026

Как сообщили газете «Ингушетия» в сообществе дзюдоистов республики, золотые медали завоевали Добриев Муслим, Костоев Муса, Цолоев Дамир, Цечоев Абдуллах, Акталиев Юсуф, Евлоев Абдул-Малик, Агиев Мухаммад.

На вторую ступенбь пьедестала поднялись Мартазанов Абдулах, Акталиев Мухаммад, Агиев Абдул-Малик, Мархиев Адам, Горчханов Али, Акталиев Абдул-Малик. Третьи места заняли Гойгов Саид, Хамхоев Фарид, Мархиев Абдул-рахим, Горчханов Зелимхан.

Занятия дзюдо для подрастающего поколения выходят за рамки простой физической активности, становясь фундаментом для формирования стойкого характера, самодостаточности и нацеленности на результат. Лига Judo Stars предлагает молодым талантам исключительную платформу для соревнований, стимулируя их всестороннее развитие.

Состязания, организуемые в рамках этой лиги, представляют собой неотъемлемый элемент продвижения детского дзюдо, давая юным борцам шанс продемонстрировать свои способности, превзойти предыдущие достижения и освоить принципы командного взаимодействия.