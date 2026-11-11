Юные дзюдоисты из Назрани взяли серебро на престижном турнире «Битва городов» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики, на групповом этапе назрановские спортсмены встретились с командами Подмосковного Фрязино, Перми и Санкт-Петербурга и смогли выйти в полуфинал, где одержали победу над сборной Краснодара со счетом 13:11.

В решающем противостоянии команда из Назрани проиграла соперникам из Фрязино Московской области (13:9). Таким образом, ингушские дзюдоисты заняли второе место и получили денежный приз в размере 4 млн рублей.

Серебряными призерами состязаний стали: Магомед Цечоев, Абдул-Малик Сапралиев, Илез Газдиев, Рахим Джандаров, Магомед Осканов, Мухаммед Янарсанов, Ислам Мужухоев, Рамзан Эсмурзиев, Рамиль Могушков, Абубакар Торшхоев, Абдул-Малик Беков, Мухамед-Башир Евлоев, Микаил Бештоев и Рахим Плиев.

В кабинете министров поздравили спортсменов и наставников юношей с достойным результатом, пожелав новых побед, успешных выступлений и дальнейших достижений.

Турнир «Битва городов» Международный проект Федерации дзюдо России и благотворительной программы «Колыбель Отечества», который объединяет юных спортсменов из разных регионов и предоставляет им возможность проявить себя в командных соревнованиях.

Заключительным турниром сезона станет Международный Суперфинал, который пройдет с 3 по 17 декабря текущего года. В нем примут участие 16 лучших команд по итогам турниров в легионах, восемь команд-победителей зарубежных стыковых турниров и восемь иностранных коллективов, получивших специальные приглашения организаторов.