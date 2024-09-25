Юные ингушские боксеры из Пригородного района завоевали 16 медалей в Пятигорске

Юные ингушские спортсмены из села Чермен (Базоркина) Пригородного района показали хорошие результаты на открытом первенстве Пятигорска по боксу, они завоевали 15 золотых и одну серебряную медали.
Как информировали газету «Ингушетия» в спортивном ведомстве республики, триумфаторами состязаний стали Джанхотов Эльберт, Тангиев Исраил, Накастхоев Ислам, Мальсагов Абдуллах, Толдиев Расул, Толдиев Абдул-Рахим, Гарданов Билал, Боков Абдул-Малик, Толдиев Мухамад, Оздоев Мухамад, Газдиев Амир, Хадзиев Мухамад, Таркоев Мухамад, Дорсигов Хамзат, Мальсагов Ибрагим.
На вторую ступень пьедестала поднялся Тимурзиев Умар. В номинации «Лучший боксер турнира» был отмечен Эльберт Джанхотов.
Напомним, тренируются ребята под руководством Таркоева Амира, Дорсигова Абу, Мальсагова Гирихана, Погорова Магомеда.