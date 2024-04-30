Юные ингушские регбисты завоевали Кубок Академии «Юг»

Соревнования проводились по круговой системе — назрановцы сыграли против команд из Ростова-на-Дону, Невинномысска, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Все четыре матча «горцы» уверенно выиграли и стали чемпионами Кубка Академии регби «Юг» среди команд до 14 лет.

На церемонии открытия соревнований по регби в Ингушетии присутствовали руководитель УФАС по Ингушетии Батыр Точиев, заместитель министра спорта республики Тагир Султыгов, президент Федерации регби региона Ислам-бек Циздоев и руководитель направления «Юг» Академии регби «Центр» Мария Дремова.

По результатам соревнований места в турнирной таблице распределились следующим образом: РК «Горец», сборная Кабардино-Балкарии, сборная Дагестана, СШОР № 5 из Ростова-на-Дону и сборная Невинномысска, Ставропольский край.